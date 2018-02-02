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Бэкхэм согласилась на воссоединение Spice Girls

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Фото: Global Look Press/Steve Russell
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Популярная в 1990-х британская группа Spice Girls снова соберется после того, как участница коллектива Виктория Бэкхэм согласилась на участие в совместном проекте.

Как сообщает The Sun со ссылкой на близкий к участницам коллектива источник, переговоры продвигались нелегко, но тяжелый развод Мелани Браун и рождение у Джери Холлиуэлл сына вдохновили певиц возродить группу, чтобы поддержать друг друга. При этом Бэкхэм изначально выступила против идеи и опровергла сообщения о воссоединении.

По данным издания, за новые проекты каждая участница группы получит порядка $14 млн. Девушки планируют принять участие в телевизионных проектах в Китае, новом шоу талантов и выпустить сборник главных хитов.

Бэкхем согласилась выйти на сцену вместе с Spice Girls при условии, что она не будет петь. Продюсер коллектива Саймон Фуллер пообещал это звезде, пишет газета.

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