Бэкхэм согласилась на воссоединение Spice Girls

Популярная в 1990-х британская группа Spice Girls снова соберется после того, как участница коллектива Виктория Бэкхэм согласилась на участие в совместном проекте.

Как сообщает The Sun со ссылкой на близкий к участницам коллектива источник, переговоры продвигались нелегко, но тяжелый развод Мелани Браун и рождение у Джери Холлиуэлл сына вдохновили певиц возродить группу, чтобы поддержать друг друга. При этом Бэкхэм изначально выступила против идеи и опровергла сообщения о воссоединении.

По данным издания, за новые проекты каждая участница группы получит порядка $14 млн. Девушки планируют принять участие в телевизионных проектах в Китае, новом шоу талантов и выпустить сборник главных хитов.

Бэкхем согласилась выйти на сцену вместе с Spice Girls при условии, что она не будет петь. Продюсер коллектива Саймон Фуллер пообещал это звезде, пишет газета.