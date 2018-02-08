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Группа Spice Girls отправится в мировое турне

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Steve Russell
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Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться и отправиться в мировое турне. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к коллективу.

По данным интернет-издания, концертный тур состоится в конце лета 2018 года. 2 февраля участница коллектива Виктория Бекхэм, изначально выступавшая против идеи возродить группу, согласилась на участие в совместном проекте. Сообщалось, что Бекхэм согласна выйти на сцену при условии, что она не будет петь.

На встрече с бывшим менеджером Саймоном Фуллером был рассмотрен предварительный гастрольный план. Группа даст несколько концертов в Великобритании, а после отправится в США. При этом запись новых песен не планируется.

Таким образом, все пять участниц Spice Girls — Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм — воссоединятся спустя 22 года после выхода их дебютного хита Wannabe. В последний раз группа выступала в полном составе на церемонии закрытия лондонской Олимпиады-2012.

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