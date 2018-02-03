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Леди Гага отменила десять концертов из-за проблем со здоровьем

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Американская певица Леди Гага отменила 10 концертов из-за проблем со здоровьем. Выступления должны были состояться в рамках ее мирового турне.

«Я так опустошена, я не знаю, как это описать… Врачи из моей команды поддерживают мое решение остаться дома до выздоровления. Мы отменяем 10 шоу», — говорится в заявлении певицы в микроблоге в Twitter.

 

 

В связи с отменой концертов певица принесла извинения своим поклонникам. Певица планировала выступить в Лондоне, Манчестере, Цюрихе, Кельне, Стокгольме, Копенгагене, Париже, Берлине и Рио-де-Жанейро.

Как сообщал портал iz.ru, в сентябре 2017 года Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли.

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