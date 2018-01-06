Леди Гага записала песню-гимн ЧМ-2018

Американская певица Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России.

Исполнительница уже записала два трека с гимном, в настоящее время песня направлена на утверждение в ФИФА, сообщил продюсер певицы — Надир Хайят, известный под псевдонимом RedOne.

По его словам, он направил заявку в ФИФА, но не знает, когда поступит ответ.

В случае, если ответ будет отрицательным, фанаты все равно услышат эту песню, заявил продюсер изданию Daily Star.

Хайят является автором многих песен Леди Гаги. Кроме того, он уже писал песни для футбольных чемпионатов мира: Bambоо в 2006 году и «Мы одни» для ЧМ-2014 в Бразилии, Песни исполнили соотвественно рэпер Pitbull и Дженнифер Лопес.

О ходе подготовки мундиаля можно узнать из специального сюжета на портале iz.ru.