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ФИФА неофициально одобрила фан-зоны в Крыму на время ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) неофициально подтвердила, что минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу.

«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет», — приводит слова Ветохи ТАСС.

По его словам, речь идет о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона «Авангард» в Домодедово завершена. По словам зампреда правительства Московской области Максима Фомина, Подмосковье — лидер по количеству тренировочных площадок в рамках подготовки к ЧМ.

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