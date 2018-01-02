ФИФА неофициально одобрила фан-зоны в Крыму на время ЧМ-2018

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) неофициально подтвердила, что минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу.

«Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это все еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет», — приводит слова Ветохи ТАСС.

По его словам, речь идет о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона «Авангард» в Домодедово завершена. По словам зампреда правительства Московской области Максима Фомина, Подмосковье — лидер по количеству тренировочных площадок в рамках подготовки к ЧМ.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter