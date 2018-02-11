Путин выделит 1,6 млрд рублей на ремонт музтеатра в Крыму

На реконструкцию Государственного академического музыкального театра Республики Крым будет выделено 1,6 млрд рублей.

Решение об этом принял президент России Владимир Путин.

«Эти деньги нам пообещал наш президент. Они будут выделены на реконструкцию Музыкального театра с учетом изменения сцены и расширения зрительского зала под оперные постановки», — цитирует «КП-Крым» сообщение министра культуры республики Арины Новосельской.

Она добавила, что после реконструкции на сцене смогут выступать серьезные оперные артисты. Сама реконструкция запланирована на 2019 год.

1 февраля портал iz.ru рассказал, что лестницу в Ленинском саду в Казани хотят признать объектом культурного наследия Республики Татарстан. Соответствующее постановление подготовило министерство культуры региона.

Реставрационные работы лестницы начались в прошлом, 2017 году. Исполнители должны были провести восстановительные работы кирпичной кладки лестничных пролетов и площадок, а также провести ряд земляных работ. На проведение реконструкции было выделено порядка 29 млн рублей.