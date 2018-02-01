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Лестницу в Ленинском саду хотят признать культурным наследием в Казани

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Лестницу в Ленинском саду в Казани хотят признать объектом культурного наследия Республики Татарстан. Соответствующее постановление подготовило министерство культуры республики.

Лестницу в Ленинском саду предложено признать объектом культурного наследия. Постановление уже подготовлено и передано на рассмотрение. В данный момент предложение проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает ProKazan.ru.

Реставрационные работы лестницы начались в прошлом, 2017 году. Исполнители должны были провести восстановительные работы кирпичной кладки лестничных пролетов и площадок, а также провести ряд земляных работ. На проведение реконструкции было выделено порядка 29 млн рублей.

Сама лестница была воздвигнута в 1924 году на деньги, пожертвованные горожанами. Лестница служила пьедесталом — на ней на постаменте из гранитного камня располагалась бронзовая фигура Владимира Ильича Ленина. Монумент Владимиру Ильичу был перенесен оттуда в 1977 году.

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