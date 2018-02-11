Прямой эфир

В Москве произошел пожар у торгового комплекса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар возник в одноэтажных металлических павильонах на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

Площадь возгорания составила 50 кв. м.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 57, корпус 1, где происходил пожар в одноэтажных металлических в ряду стоящих павильонах на площади около 50 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по данному адресу расположен торговый комплекс.

В настоящий момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

11 февраля портал iz.ru сообщил, что соседка спасла двух маленьких детей из горящей квартиры в подмосковном Подольске. Женщина вынесла из квартиры 6-месячного мальчика и 5-летнюю девочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ликвидирован пожар на судне «Камчатский лосось» в порту Мурманска
Шестилетний мальчик погиб при пожаре в Челябинске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017