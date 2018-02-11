В Москве произошел пожар у торгового комплекса

Пожар возник в одноэтажных металлических павильонах на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

Площадь возгорания составила 50 кв. м.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 57, корпус 1, где происходил пожар в одноэтажных металлических в ряду стоящих павильонах на площади около 50 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по данному адресу расположен торговый комплекс.

В настоящий момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

11 февраля портал iz.ru сообщил, что соседка спасла двух маленьких детей из горящей квартиры в подмосковном Подольске. Женщина вынесла из квартиры 6-месячного мальчика и 5-летнюю девочку.