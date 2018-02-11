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В США мужчина избил напавшего на его собаку медведя

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Фото: Global Look Press/Winfried Wisniewski/imagebroker.com
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Житель Оррингтона (США) Дастин Грей побил медведя, который набросился на его 11-месячного щенка в лесу. Об этом сообщает Bangor Daily News.

Как рассказал сам мужчина, инцидент произошел, когда он гулял с собакой недалеко от дороги в лесу. В этот момент появился медведь и набросился на щенка.

Мужчина не растерялся и в ответ напал на медведя.

«Я его пнул, а потом засунул палец ему прямо в глаз», — рассказал он.

Грей отметил, что медведь сбил его с ног, но нападать не стал, а убежал в лес.

«Я думал, что он готов съесть меня, что пришел мой час», — добавил мужчина, который в итоге отделался лишь испугом и царапинами.

При этом питомец Грея пострадал сильнее. Щенок проходит курс лечения и восстановления.

Издание отметило, что подобные нападения медведей случаются крайне редко, особенно зимой, когда животные впадают в спячку.

9 февраля портал iz.ru сообщил, что в Москве нашли двух новорожденных медвежат. Животных обнаружили в коробке возле мусорного контейнера.

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