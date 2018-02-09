Двух новорожденных медвежат нашли в коробке в «новой Москве»

В поселке Марьино в «новой Москве» нашли двух новорожденных медвежат. Об этом передает в пятницу, 9 февраля, пресс-служба столичного департамента природопользования.

Сообщается, что медвежат передадут в Торопецкую биологическую станцию «Чистый лес», в филиал заповедника в Тверской области. Сейчас детеныши находятся в Центре передержки. Отмечается, что после реабилитации они смогут вернуться в живую природу.

Как передает «РИА Новости», медвежат обнаружил сотрудник газеты «Московская перспектива» вечером 8 февраля возле мусорного контейнера.

Портал iz.ru писал о том, что неизвестный из США отправил тигренка в контейнере в один из штатов Мексики. Детеныша обнаружили кинологи, искавшие контрабанду.