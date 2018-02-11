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Глава «Ростеха» заявил о бездействии Трампа в вопросе отношений РФ и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент США Дональд Трамп не предпринимает каких-либо действий для восстановления отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью газете The Washington Post.

Заявление было сделано в ответ на высказывание журналиста издания, что американский лидер говорит о желании наладить российско-американские отношения.  

«Да, это то, что он говорит. Но он ничего не делает. И на самом деле всё наоборот: смотрите, появились новые [«кремлевские»] списки. Это улучшит отношения? Я сомневаюсь», — сказал Чемезов, сравнив при этом документ минфина США с пугалом.

По словам главы «Ростеха», списки позволяют американским властям полагать, что они смогут в любой момент посадить фигурантов списка на крючок. Однако сам Чемезов уверен, что список будет иметь противоположный эффект, так как все включенные в него люди являются сторонниками президента РФ Владимира Путина.

«Я думаю, чем быстрее мы установим нормальные отношения межу Россией и США, тем лучше будет для мира. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке: если бы мы не помогли Сирии, ситуация там развивалась бы так же, как в Ливии, или Ираке, или Афганистане», — сказал он.

Чемезов отметил, что ожидал потепления в двусторонних отношениях с приходом Трампа к власти. При этом «Ростех» рассчитывал на углубление связей с американской авиастроительной корпорацией Boeing, налаживание совместного предприятия по техническому обслуживанию и продаже самолетов не только в России, но и в странах Азии и Африки.

«Он заявлял в своей предвыборной кампании, что готов пересмотреть отношения с Россией после вступления в должность и снизить напряженность, возникшую при правлении Барака Обамы. К сожалению, этого еще не произошло, потому что он и сам находится под пристальным вниманием. Посмотрим, может он наберется сил, чтобы создать некоторые возможности, которые позволят ему что-то изменить в отношении России», — заключил Чемезов. 

Также в интервью Чемезов заявил, что обновленная ядерная доктрина США приведет к новой гонке вооружений, но не к улучшению ситуации в мире.

Ранее о влиянии «кремлевского списка» США на российские компании рассказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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