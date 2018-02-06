«Ростех» объявил о смене президента «АвтоВАЗа»

В скором времени будет назначен новый президент автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ». Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет «Газета.ру».

В настоящий момент российская госкорпорация обсуждает данный вопрос совместно с французским автомобилестроительным концерном Renault, как сообщает «Интерфакс».

«Решение есть — Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, поэтому пока совмещает», — сказал Чемезов.

Когда точно Мор покинет свою нынешнюю должность — неизвестно. Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновил программу trade-in. Максимальная скидка составит 30 тыс. рублей.