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«Ростех» объявил о смене президента «АвтоВАЗа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В скором времени будет назначен новый президент автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ». Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет «Газета.ру».

В настоящий момент российская госкорпорация обсуждает данный вопрос совместно с французским автомобилестроительным концерном Renault, как сообщает «Интерфакс».

«Решение есть — Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, поэтому пока совмещает», — сказал Чемезов.

Когда точно Мор покинет свою нынешнюю должность — неизвестно. Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновил программу trade-in. Максимальная скидка составит 30 тыс. рублей.

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