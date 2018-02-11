Самый крепкий в мире джин произвели в Шотландии

Шотландский спиртовой завод Twin River создал самый крепкий в мире 77-процентный джин. Об этом сообщает газета Daily Record.

Завод выпустил лимитированную партию из 101 бутылки напитка под названием Uncut («Неразбавленный»).

Презентовать джин намерены на фестивале в городе Инверури (северо-восток Шотландии).

По словам представителей компании, джин получился потрясающим.

«Когда наш главный специалист по перегонке Лиам Пенникук попробовал неразбавленный напиток прямо из перегонного аппарата, он решил, что тот слишком хорош, чтобы им не поделиться», — рассказал представитель бренда Райан Родес.

В компании отметили, что большинство видов джина имеют крепость 40–50%, поэтому при употреблении напитка стоит соблюдать осторожность и помнить про меру.

Джин Uncut побил рекорд шведского ликеро-водочного завода, который в 2017 году выпустил джин крепостью 76%.

9 февраля портал iz.ru сообщал, что ученые нашли способ вылечить алкогольную зависимость и обратить повреждения мозга человека, связанные с данной пагубной привычкой.