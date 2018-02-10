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Американец скончался в самолете перед экстренной посадкой в Шереметьево

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Гражданин США скончался на борту самолета А-330 китайской авиакомпании Air China незадолго до экстренной посадки лайнера в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Самолет летел из Пекина в Женеву, когда на борту у пассажира случился приступ. Самолет на летном поле встречала бригада реаниматологов, однако спасти жизнь мужчины 1940 года рождения медики не смогли, передает РЕН ТВ.

Накануне портал iz.ru сообщил, что пассажир умер на борту летевшего из Москвы в Барнаул самолета.

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