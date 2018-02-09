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Норвежец скончался в севшем в Москве самолете Emirates

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Фото: Global Look Press/Hanns-Peter Lochmann
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Гражданин Норвегии умер на борту самолета авиакомпании Emirates, севшего в Москве в пятницу. Самолет летел из Дубая в Осло, но прервал полет из-за ухудшения самочувствия пассажира, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

«Его (пассажира. — Ред.)самочувствие резко ухудшилось, когда самолет находился в воздушном пространстве России», — сообщает «Интерфакс». Пассажир умер к моменту приземления — хотя самолет встречали реаниматологи, вернуть мужчину к жизни медики не смогли.

Тело норвежца находится на территории аэропорта, вместе с ним остался родственник, отказавшийся продолжать полет. Самолет Emirates в ближайшее время возобновит полет в Осло.

Ранее в пятницу сообщалось, что пассажир умер на борту летевшего из Москвы в Барнаул самолета.

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