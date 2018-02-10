Дональд Трамп запретил публиковать «записки» демократов по «делу России». Документ содержит детали расследования о якобы вмешательстве РФ в выборы. Юристы намекнули Трампу, что обнародовать данные нельзя. Консультант главы США Дон Макгэн отметил: публикация навредит безопасности страны. Ранее за раскрытие документа проголосовали конгрессмены. Да и сам Трамп 9 февраля обещал передать «записки» в прессу.

Что же такого есть в этом докладе, что вдруг он стал совершенно секретным? Эксперты уверены: дело не в самой информации, собранной демократами. Проблема в том, какими методами они добывали данные. Видимо, нелегальной прослушкой штаба Трампа дело не ограничилось. Есть что-то такое, что даже нынешняя администрация хотела бы утаить. США постоянно заявляют о свободе информации как основе демократии. Очевидно, что сам Вашингтон кое-какие

свои секреты раскрывать не спешит.