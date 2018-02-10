Крупные залежи драгметаллов обнаружили в Башкирии

Крупные залежи золота и серебра обнаружили во время разведки залежей медно-колчеданных руд в Хайбулинском районе Башкирии, говорится на сайте «Росгеологии».

Разведка полезных ископаемых велась на территории 28 кв. км при глубине 346–510 м.

По предварительным данным, запасы золота оценены в 16 г/т, а серебра — до 148 г/т. Также в ряде рудных массивов обнаружилось весьма высокое содержание меди (до 20%) и цинка (до 25%).

Расчет геологов показал, что целесообразно начать добычу драгметаллов. В ближайшее время «Росгеология» планирует получить лицензию на право пользования недрами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в 2018 году в РФ появятся черные списки недропользователей. Речь о компаниях, которые выигрывают аукционы на разработку месторождений, но не платят по условиям конкурса и не приступают к освоению участков.