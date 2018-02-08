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Ради роста экономики предложили реформировать судебную систему России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Темпы роста российской экономики сдерживаются из-за несовершенства судебной системы, реформа которой позволит ускорить рост ВВП на 1–2 процентных пункта. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

По словам экспертов ЦСР, для увеличения роста экономики необходимо снизить нагрузку на судей, повысить зарплаты рядовым сотрудникам, увеличить минимальный размер требований для исков ФНС и ПФР и поднять госпошлину за их подачу.

«Сейчас Россия теряет 1–2 процентных пункта ВВП от несовершенства судебной системы. Если доверие к судебной системе повысится, то это приведет к дополнительному росту ВВП от притока иностранных инвестиций в нашу страну», — считает один из авторов доклада «Предложения по совершенствованию судебной системы» Кирилл Титаев.

Так, пошлину за подачу иска юрлицами предлагается увеличить с 4300 рублей до 10% от суммы, которую хотят взыскать с гражданина, а на повышение зарплат работникам суда выделить 25 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Эксперты Кудрина предложили ускорить рост ВВП реформой судов

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