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Теплоход с пассажирами вызволили из ледового плена в Охотском море

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Ледокол «Капитан Хлебников», подошедший к застрявшему во льдах Охотского моря теплоходу «Игорь Фархутдинов», удачно завершил операцию по его вызволению. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

«Суда вышли из опасного района и двигаются к Корсакову. Ожидается, что в порт назначения пассажирский теплоход прибудет в ночь на воскресенье», — говорится в сообщении.

Как сообщал портал iz.ru, судно с 127 пассажирами и 42 контейнерами вышло из порта острова Шикотан 5 февраля. При выходе из Кунаширского пролива теплоход застрял во льдах толщиной до 1,5 м.

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