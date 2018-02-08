Застрявший во льдах «Игорь Фархутдинов» прибудет на Сахалин 9 февраля

Пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов», застрявший во льдах в Охотском море, должен прибыть в порт Корсакова на Сахалине утром 9 февраля. Об этом сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

«Сейчас теплоход пробивается через них [плотные льды], пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет», — приводятся слова гендиректора морской компании «Сахалин-Курилы» Сергей Кондрашин.

Отмечается, что все маневры безопасны, так как судно «обладает ледовым классом, капитан опытный». Представители компании поддерживают контакт с экипажем судна, пассажиры обеспечены всем необходиым. Предполагается, что к середине дня 8 февраля ледовая обстановка улучшится и «судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков».

Как сообщал портал iz.ru, судно со 127 пассажирами и 42 контейнерами на борту следовало по маршруту Сахалин–Курилы. Оно вышло из порта острова Шикотан 5 февраля. Сообщения о бедствии с теплохода пока не поступали.