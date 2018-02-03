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Новый российский ледокол назвали в честь Евгения Примакова

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Фото: youtube.com
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Новый российский ледокол «Совкомфлота» назвали в память о бывшем премьер-министре РФ Евгении Примакове.

Государственный флаг был официально поднят на современном многофункциональном судне в Санкт-Петербурге 3 февраля.

В поздравительной телеграмме глава правительства Дмитрий Медведев отметил, что это «станет лучшей памятью о выдающемся человеке».

Ледокол построили по заказу ПАО «Совкомфлот» для обеспечения морских нефтегазодобывающих платформ в рамках проекта «Сахалин-2».

Государственный деятель, бывший премьер-министр России Евгений Примаков скончался в 2015 году в Москве после тяжелой болезни. В последние годы жизни он не занимал никаких высоких должностей.

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