Прямой эфир

Ледокол «Илья Муромец» прибыл на Северный флот

0
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», построенный для Северного флота (СФ), прибыл к месту службы. Об этом сообщил начальник пресс-службы флота капитан I ранга Вадим Серга.

«Во вторник на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический ледокол «Илья Муромец». Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив», — приводит слова представителя пресс-службы «Интерфакс».

Торжественная встреча ледокола прошла на причале в Североморске под руководством командующего СФ, адмирала Николая Евменова. В ближайшее время экипажу ледокола предстоит сдать экзамены и приступить к выполнению работ по прямому предназначению.

Как сообщал портал iz.ru, в сентябре 2017 года ледокол «Илья Муромец» завершил заводские ходовые испытания, которые проходили в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска.

«Илья Муромец» — первый за 45 лет дизель-электрический ледокол проекта 21180, построенный для Северного флота. Он был заложен 23 апреля 2015 года, спущен на воду летом 2016 года. Его водоизмещение составляет 6 тыс. т, он способен проходить лед толщиной до 1 м.

Ледокол может проводить корабли и суда в сплошном ледовом поле, а также перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования, участвовать в спасательных операциях различного рода. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта. Ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 т, в носовой части судна расположена вертолетная площадка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ледокол «Илья Муромец» передан Северному флоту ВМФ России в Петербурге
Северный флот получает новейший ледокол «Илья Муромец»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017