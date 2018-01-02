Ледокол «Илья Муромец» прибыл на Северный флот

Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», построенный для Северного флота (СФ), прибыл к месту службы. Об этом сообщил начальник пресс-службы флота капитан I ранга Вадим Серга.

«Во вторник на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический ледокол «Илья Муромец». Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив», — приводит слова представителя пресс-службы «Интерфакс».

Торжественная встреча ледокола прошла на причале в Североморске под руководством командующего СФ, адмирала Николая Евменова. В ближайшее время экипажу ледокола предстоит сдать экзамены и приступить к выполнению работ по прямому предназначению.

Как сообщал портал iz.ru, в сентябре 2017 года ледокол «Илья Муромец» завершил заводские ходовые испытания, которые проходили в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска.

«Илья Муромец» — первый за 45 лет дизель-электрический ледокол проекта 21180, построенный для Северного флота. Он был заложен 23 апреля 2015 года, спущен на воду летом 2016 года. Его водоизмещение составляет 6 тыс. т, он способен проходить лед толщиной до 1 м.

Ледокол может проводить корабли и суда в сплошном ледовом поле, а также перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах на палубе, выполнять гидрографические исследования, участвовать в спасательных операциях различного рода. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта. Ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 т, в носовой части судна расположена вертолетная площадка.