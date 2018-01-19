Ледокол задействовали в устранении подъема уровня воды в Петербурге

Ледокол «Невская застава» спустили на реку Неву в Санкт-Петербурге для борьбы с торосами на реке, которые привели к подъему воды в реке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по природопользованию, ледокол приступил к работе в районе Финляндского железнодорожного моста. Специалисты комитета по природопользованию ведут постоянный мониторинг ледовой обстановки.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону пояснили, что похолодание вызвало образование ледовых и снежных торосов на Неве, которые затруднили свободное течение воды из Ладожского озера в Финский залив. Это привело к подъему воды в восточной части города.

По данным телеканала «78», в результате на реке образовались «зажоры», представляющие собой плотные скопления мелкобитого кристаллического льда и шуги, что стесняет живое сечение русла. В комитете заверили, что угрозы подтопления домов нет.

Ранее затворы на дамбе в Петербурге закрывались 7 января в связи с угрозой наводнения. Тогда ограничения ввели из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Неве.