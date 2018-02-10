К застрявшему во льдах теплоходу «Игорь Фархутдинов» вышел ледокол

К застрявшему в Охотском море пассажирскому теплоходу «Игорь Фархутдинов» на помощь вышел ледокол «Капитан Хлебников». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр.

«Теплоход сейчас нашел полынью и стоит в ней, ситуация на борту нормальная. Двинуться он сам пока не может, но ему на помощь идет ледокол «Капитан Хлебников», сегодня [10 февраля] во второй половине дня он должен прибыть на место», — заявили в подцентре.

Напомним, судно со 127 пассажирами и 42 контейнерами на борту, следовавшее по маршруту Сахалин–Курилы, вышло из порта острова Шикотан 5 февраля. Застряв во льдах, теплоход пытался самостоятельно пробраться через плотные льды. Ранее предполагалось, что к 8 февраля ледовая обстановка улучшится и судну удастся к 9 февраля прибыть в Корсаков.

Угрозы живучести судна нет, пассажиры обеспечены всем необходимым. Сообщения о бедствии с теплохода не поступали.