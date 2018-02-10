Трое детей погибли в ДТП с участием грузовика в Красноярском крае

Трое детей стали жертвами крупного ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Зоя Масленникова.

Авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и грузовик «КамАЗ», произошла утром 10 февраля в Дзержинском районе на 70-м км трассы Канск — Тасеево — Устье. В результате ДТП погибли семь человек –– все пассажиры минивэна «Ханда». Водитель «КамАЗа» не пострадал.

«В ДТП погибли трое детей, их возраст устанавливают», –– цитирует ТАСС Масленникову.

Как отметили в МВД по Красноярскому краю, среди погибших годовалый малыш.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следователи. Выясняются все обстоятельства трагедии. Устанавливаются личности погибших.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Ночью в районе ДТП было морозна и шел снег, на дороге была затруднена видимость.

9 февраля портал iz.ru сообщил, что ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса произошло в Норильске.