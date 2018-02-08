Один человек погиб в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы

Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на северо-востоке Москве. Как сообщает столичное управление ГИБДД, авария произошла около 7:00 в районе дома № 4 по Сигнальному проезду.

Как передает РЕН ТВ, на дороге столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль Mitsubishi. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Портал iz.ru писал о том, что два пассажира пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Опочецком районе Псковской области. ДТП произошло утром 6 февраля.