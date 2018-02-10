Семь человек погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Семь человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе К-03 в Красноярском крае. Об этом сообщает региональное МВД.

«По предварительным данным, минивэн «Хонда» столкнулся с грузовым КамАЗом. В результате ДТП погибли семь человек, среди которых, предположительно, есть несовершеннолетние», — сообщили в МВД.

По данным телеканала РЕН ТВ, среди жертв аварии двое детей.

Водитель грузовика не пострадал.

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели.

9 февраля портал iz.ru сообщал, что в результате наезда грузовика на пешехода серьезные травмы получил 52-летний мужчина.