Прямой эфир

ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса произошло в Норильске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре легковых автомобиля, грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Норильске.

Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло на улице Талнахcкая.

По предварительным данным, за медпомощью обратились семь человек, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

На момент аварии в автобусе находились 35 пассажиров, в том числе пятеро детей.

7 февраля два пассажира получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в Опочецком районе Псковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Брянском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017