ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса произошло в Норильске
Четыре легковых автомобиля, грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Норильске.
Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло на улице Талнахcкая.
По предварительным данным, за медпомощью обратились семь человек, госпитализация пострадавшим не потребовалась.
На момент аварии в автобусе находились 35 пассажиров, в том числе пятеро детей.
7 февраля два пассажира получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в Опочецком районе Псковской области.