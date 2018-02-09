ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса произошло в Норильске

Четыре легковых автомобиля, грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Норильске.

Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло на улице Талнахcкая.

По предварительным данным, за медпомощью обратились семь человек, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

На момент аварии в автобусе находились 35 пассажиров, в том числе пятеро детей.

7 февраля два пассажира получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика в Опочецком районе Псковской области.