Мужчина получил ранение в результате стрельбы в Москве

Полиция начала проверку по факту ранения мужчины из травматического оружия на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице Гурьянова. Как сообщает РЕН ТВ, во время застолья в кафе один из мужчин решил показать знакомому оружие и случайно выстрелил. По другой информации, в данном районе произошла перестрелка.

О происшествии стало известно после обращения пострадавшего с огнестрельным ранением в травмпункт.

«Около 20:10 в травмпункт на улице Гурьянова самостоятельно обратился гражданин с огнестрельным ранением. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МВД.

Предположительно, ранение было получено из травматического оружия.

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