Память российских дипломатов почтили в Швейцарии

Дипломаты России и Греции вместе с представителями властей и жителями швейцарского кантона Во почтили память государственного деятеля Российской империи и Греции Иоанна Каподистрии (1776–1831). Они возложили венки и цветы к памятнику выдающемуся дипломату в Лозанне, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония приурочена ко Дню дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.

Сам российско-греческо-швейцарский дипломат Иоанн родился на Корфу и происходил из греческой аристократической семьи. Он поступил на службу в дипведомство России в 1809 году, а выйдя в отставку в 1827 году, стал первым президентом Греции. Каподистрия также представлял Россию на Венском конгрессе, где во многом определилась государственность Швейцарии.

Кроме того, венки и цветы возложили на кладбище Сен-Мартен в городе Веве, где похоронены известные российские дипломаты: посланник императорской миссии в Берне В.Р. Бехерахт, П.С. Боткин, работавший во многих зарубежных миссиях, и тайный советник П.К. Коцебу.

Память дипломатов почтили и в российском МИДе. К памятным доскам, на которых высечены 49 фамилий, возложили цветы. Портал iz.ru публиковал видео с церемонии.