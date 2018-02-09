СМИ раскрыли информацию о новом прокуроре Дагестана

Генпрокурор Юрий Чайка прибудет 10 февраля в Дагестан, где в ходе встречи с врио главы республики Владимиром Васильевым представит нового прокурора.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в администрации главы и правительства республики.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио премьер-министра Абдусамад Гамидов.

Через два дня в регион прибыл глава СКР Александр Бастрыкин и на встрече с Васильевым условился навести порядок в республике.