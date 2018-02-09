СМИ сообщили об уничтожении ВВС США ракеты Илона Маска

Об уничтожении военно-воздушными силами США ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей частной космической компании Space X, сообщает портал AmericaSpace, ссылающийся на неназванный источник.

Американские военные уничтожили первую ступень при помощи авиаудара, подобные меры были предприняты из соображений безопасности, рассказал источник, пишет «Газета.ру».

Falcon 9 31 января вывела на орбиту спутник GovSat-1. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 16:25 по времени Восточного побережья США (00:25 мск). После запуска первую ступень ракеты хотели затопить в океане, однако она приводнилась, осталась цела и дрейфовала.

В декабре сообщалось, что жители Калифорнии приняли запуск ракеты SpaceX за НЛО и выложили видео.