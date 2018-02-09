В Сети раскритиковали поездку Порошенко в Вену

Поездка президента Украины Петра Порошенко с супругой на Венский оперный бал вызвала шквал критики у граждан страны.

Посещение бала президентом во времена экономического и политического кризиса на Украине пользователи назвали «балом во время чумы». Самого Порошенко сравнили с Золушкой, напомнив, что после полуночи карета превращается в тыкву, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Самый богатый президент самой бедной страны Европы», — отметил пользователь Facebook Анатолий Опалатенко.

Украинцы предупредили австрийских политиков о том, что визиты Порошенко могут быть опасны последствиями. Новогодний отдых Порошенко на Мальдивах связали с введенным в государстве в начале февраля чрезвычайным положением.

«Берегись, Вена! На Мальдивах уже майдан после Петро!» — заметила одна из пользователей Twitter.

Оперный бал в Вене Петр Порошенко посетил накануне в рамках встречи с австрийским лидером Александром ванн дер Белленом. Средства на поездку президенту Украины в размере почти 800 тыс. гривен были выделены из государственного бюджета.

В Венской государственной опере 8 февраля на балу собрались известные политики, деятели культуры, бизнеса и науки. Всего около 5 тыс. гостей. Среди первых лиц — канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о нападении активистки украинского движения Femen на Порошенко во время Венского бала. Она продемонстрировала президенту обнаженную грудь с нецензурной надписью на английском языке.