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Медведев считает недопустимым использование зарубежного ПО госорганами

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Фото: ТАСС/Астафьев Александр
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает недопустимым использования зарубежного программного обеспечения органами власти РФ при наличии отечественных аналогов. Об этом он сообщил на заседании комиссии по использованию информационных технологий.

«Абсолютно недопустимо, когда такое программное обеспечение закупается неоправданно, то есть, при наличии российских программ, которые схожи по функционалу», — заметил председатель правительства. Его цитирует ТАСС.

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Вместе с тем глава кабмина отметил, что объем закупок российского ПО для госнужд вырос в два раза в 2017 году по сравнению с 2015 годом.

«Спрос на них (отечественные программы. — iz.ru) растет, в том числе благодаря нашей системе стимулирования, российское программное обеспечение закупается для госнужд в два раза чаще, чем это было в 2015 году», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава правительства также призвал внимательно проанализировать закупки иностранного ПО госкомпаниями и органами власти. В частности, премьер отметил, что органы власти объясняют свой выбор тем, что российские программы не всегда подходят под их задачи, либо не стыкуются с другими программами. «Уверен, что на основе российского софта после определенной доработки удастся создать такое программное обеспечение, которое будет устраивать заказчиков», — заявил председатель кабмина.

Ранее глава Минкомсвязи Николая Никифоров заявил, что компания Microsoft может понести убытки, исчисляемые миллиардами долларов, при ограничении продаж ПО российским компаниям в связи с антироссийскими санкциями США.

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