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Госструктуры Литвы отказались от программ «Касперского»

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Госструктуры Литвы и информационные системы особой важности отказались от программного обеспечения российского производителя антивирусов «Лаборатории Касперского», сообщает Балтийская служба новостей со ссылкой на минобороны страны.

Распоряжение, требующее отказаться от этой продукции, во второй половине декабря 2017 года приняло правительство Литвы. По утверждению властей, программы «Касперского» несут «потенциальную угрозу национальной безопасности и пользующимся им информационным инфраструктурам особой важности». Их должны заменить в течение 90 дней.

Антивирусами «Касперского» пользовалось около 5% госучреждений, указывает ТАСС.

Как отметили в самой «Лаборатории», они продолжат оказывать услуги своим клиентам в Литве, несмотря на введенные властями ограничения.

От продукции российской компании отказались не только в Литве. Так, в декабре 2017 года госучреждениям США и сотрудничающим с ними частным фирмам запретили использовать программы «Касперского» из-за подозрений в кибершпионаже на спецслужбы РФ.

 

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