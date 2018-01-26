Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка предлагаемых продуктов

Соцсеть Facebook удалила «Лабораторию Касперского» из списка антивирусных программ, предлагаемых пользователям. Об этом говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

«В октябре 2017 года мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей», — говорится в документе, датированном 8 января.

Президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал закон о запрете госучреждениям использовать программы «Лаборатории Касперского». Компанию обвиняют в нанесении ущерба национальной безопасности США и подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Российский производитель антивирусного ПО 7 декабря закрыл свой офис в Вашингтоне.

Руководство «Лаборатории Касперского» не теряет надежды восстановить свои права и добивается через американский суд отмены запрета на использование продуктов компании. Обвинения адрес компании ее основатель Евгений Касперский назвал ложью.