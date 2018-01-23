Россия поможет Сирии с линиями связи и программным обеспечением

Россия поможет Сирии технологиями. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, сообщает ТАСС.

Министр пояснил, что речь идет о содействии арабской республике в восстановлении линий связи и соответствующей инфраструктуры, а также о предложении ей программного обеспечения российского производства.

«Мы будем смотреть, как российские инвестиции способны эту отрасль связи (в Сирии) укрепить. Попробуем сделать так, чтобы у нас больше было условных прямых каналов связи между Сирией и Россией. Мы будем создавать условия, чтобы российское программное обеспечение нашло себя на сирийском рынке», — сказал Никифоров в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В новогоднем поздравлении президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада президент России Владимир Путин отметил, что РФ и далее будет поддерживать Сирию в защите государственного суверенитета.



