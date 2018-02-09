Феодосия вошла в топ-15 популярных у туристов городов воинской славы

Феодосия заняла 15 место в рейтинге популярности городов воинской славы у туристов на 23 февраля, День защитника Отечества. Список составил сервис аренды жилья Tvil.ru.

Как отмечает ИА «Крыминформ», в этом рейтинге популярности Феодосия обошла Курск и Ростов-на-Дону. В первую же десятку вошли Петрозаводск, Псков, Дмитров, Тверь, Воронеж, Анапа, Белгород, Туапсе, Орел и Елец.

Рейтинг составлен в соответствии с данными брони отелей и съемного жилья с 23 по 25 февраля. Судя по ним, проживание и питание на двоих в эти дни в Феодосии обойдется в сумму менее 2 тыс. рублей в сутки.

Праздничные мероприятия на 23 февраля запланированы в 45 городах воинской славы России. Так, Москву к этому дню украсят поздравительными плакатами и открытками. Жители и гости столицы могут бесплатно посмотреть тематические фильмы.