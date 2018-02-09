Показ более 20 российских фильмов запретили в кинотеатрах Украины

Украинские власти в 2017 году запретили показ более 20 российских фильмов в кинотеатрах. Решение о запрете вынесло государственное агентство по вопросам кино Украины. Запрещены к показу 22 картины, разрешения получили шесть, сообщает ТАСС.

Государственные удостоверения на право проката в украинских кинотеатрах были выданы шести российским фильмам, а всего такие удостоверения получили 302 фильма в 2017 году.

Власти Украины в 2015 году приняли закон, запрещающий к показу в стране фильмы, содержащие «российскую пропаганду», в 2016 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете демонстрации российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года.

Всего к показу на Украине запрещено более 600 российских фильмов.

Портал iz.ru ранее сообщал, что украинцы «стучат» в полицию на слушающих русскую музыку соседей.