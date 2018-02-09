Одноразовую электронную визу стоимостью $65 введут на Украине

Украина в ближайшее время введет электронную визу на 30 дней, стоимостью $65 для стран, которые не входят в список миграционного риска.

Информацию об этом распространил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в пятницу, 9 февраля.

«Электронная виза будет только одноразовая, она будет выдаваться сроком до 30 дней, стоимость — $65», – цитирует его RT.

При этом для стран с высоким риском миграции останется оформление виз в посольствах.

13 января портал iz.ru рассказал, что МИД Украины не имеет послов в 17 иностранных государствах.

С 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, а с 2013-го — в Казахстане. С 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, Дании и Черногории, на Кубе и в Алжире, с 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии, Армении и России.

В 2017 году стали вакантными должности официальных представителей Киева в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и Южно-Африканской Республике.