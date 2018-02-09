На Украине назвали истинную причину невозможности вступить в НАТО

Невозможность вступления Украины в НАТО связана с «гражданскими вещами», такими как отсутствие справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов и противодействия коррупции.

Об этом заявил в пятницу, 9 февраля, бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

«Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии — мы давно уже были бы там. Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии», — цитирует его «РИА Новости».

26 января бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на слушаниях комитета сената США по обороне заявил, что Украину не следует включать в НАТО.

Киссинджер добавил, что Украине нужно стать независимой как в военном, так и в экономическом плане. Экс-госсекретарь считает, что Киев должен самостоятельно решать вопросы о своих приоритетах.