Экс-главком НАТО заявил о желании США вести «более широкие» переговоры с РФ

Власти США заинтересованы в «более широких» переговорах с Россией, но не могут их вести из-за политики Москвы на мировой арене, заявил бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе американский генерал в отставке Филип Бридлав. Также он заявил, что российская армия «усваивает уроки».

«Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий», — цитирует Бридлава «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал участившиеся инциденты с военными самолетами двух стран, в частности, в небе над Черным и Балтийским морями. Бридлав отметил, что подобные инциденты происходят в Сирии и необходимо «иметь более серьезные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы».

Ранее, 1 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета-разведчика ВМС США ЕР-3Е ARIES II приблизиться к границе России над Черным морем, следует называть сопровождением.

5 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в диалоге и сотрудничестве с Россией, а не новой холодной войне.