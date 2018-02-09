В аэропорту Калининграда задержаны восемь рейсов

Из-за тумана в калининградском аэропорту Храброво задержано восемь авиарейсов. Самолеты, не сумевшие совершить посадку из-за сложных погодных условий, были отправлены на запасные аэродромы, передает ТАСС.

«Из-за тумана задерживается прибытие в Калининград восьми рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, отменен один рейс из петербургского аэропорта Пулково», — сообщили в дирекции аэропорта.

Ранее стало известно, что самолет лоукостера «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за дебошира на борту. Он выполнял рейс из Москвы в Гюмри.