Американские фондовые индексы рухнули второй раз за неделю

Основные фондовые индексы США вновь упали, на этот раз на 3,8% — 4,15%. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Ведущий промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% — до 23860,46 пункта, NASDAQ на 3,9% — до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% — до 2581,08 пункта.

Сообщается, что 9 февраля стало вторым худшим в истории днем для Dow Jones — в четверг показатель также потерял 4,2%. Индекс Dow Jones 6 февраля рухнул на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. На следующий день обвалы на рынке были частично компенсированы.

Вслед за американским фондовым рынком рухнули котировки и на Токийской бирже, пишет «Газета.ру». Индекс Nikkei снизился на 2,92% (638, 63 пункта) и составил 21252,23 пункта.

Портал iz.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп обеспокоен долгосрочными экономическими показателями и падением фондовых рынков.