Пентагон прокомментировал авиаудар по правительственным силам в Сирии

Международная коалиция во главе с США предупредила Россию об ударе по правительственным силам в Сирии. Об этом заявили в минобороне США, передает «РИА Новости».

Представитель Пентагона также отметил, что в ведомстве находятся в постоянном контакте с РФ, чтобы избежать столкновений в Сирии.

«Мы были в постоянном контакте с русскими. Линия по предотвращению конфликтов работает. Мы всегда оставляем за собой право на собственную защиту», — сказал представитель американского военного ведомства Дана Уайт.

Напомним, 7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сторонникам президента Сирии Башара Асада. В международной коалиции заявили, что данные действия были предприняты в ответ на ничем не спровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», который поддерживают США.