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Пентагон прокомментировал авиаудар по правительственным силам в Сирии

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Фото: wikipedia.org
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Международная коалиция во главе с США предупредила Россию об ударе по правительственным силам в Сирии. Об этом заявили в минобороне США, передает «РИА Новости».

Представитель Пентагона также отметил, что в ведомстве находятся в постоянном контакте с РФ, чтобы избежать столкновений в Сирии.

«Мы были в постоянном контакте с русскими. Линия по предотвращению конфликтов работает. Мы всегда оставляем за собой право на собственную защиту», — сказал представитель американского военного ведомства Дана Уайт.

Напомним, 7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сторонникам президента Сирии Башара Асада. В международной коалиции заявили, что данные действия были предприняты в ответ на ничем не спровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», который поддерживают США.

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