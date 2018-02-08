CAS объявит вердикт по апелляциям 47 россиян в день открытия Игр-2018

Вердикт по итогам рассмотрения апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018 Спортивный арбитражный суд (САS) вынесет в ближайшие сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката российских спортсменов Филиппа Берча.

«Газета.ру» пишет, что CAS планирует удовлетворить часть из 47 апелляций российских спортсменов. Это произойдет утром 9 февраля, в день открытия зимних Игр – 2018 в Пхенчхане в 11 утра по южнокорейскому времени (в 5:00 мск).

Представители CAS объявят решение в главном пресс-центре Пхёнчхана.

Ранее сообщалось, что почти 90 человек госпитализированы в Пхёнчхане с признаками норовируса.