CAS объявит вердикт по апелляциям 47 россиян в день открытия Игр-2018
Вердикт по итогам рассмотрения апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018 Спортивный арбитражный суд (САS) вынесет в ближайшие сутки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката российских спортсменов Филиппа Берча.
«Газета.ру» пишет, что CAS планирует удовлетворить часть из 47 апелляций российских спортсменов. Это произойдет утром 9 февраля, в день открытия зимних Игр – 2018 в Пхенчхане в 11 утра по южнокорейскому времени (в 5:00 мск).
Представители CAS объявят решение в главном пресс-центре Пхёнчхана.
Ранее сообщалось, что почти 90 человек госпитализированы в Пхёнчхане с признаками норовируса.