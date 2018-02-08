Депутат предложил выплатить спортсменам компенсации за отстранение от Игр

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) подготовил законопроект, согласно которому предусмотрены выплаты необоснованно отстраненным спортсменам от участия в Олимпийских или Паралимпийских играх.

Депутат внес данную инициативу на рассмотрение в Госдуму, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, отстраненным спортсменам будет выплачено единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка.

8 февраля изучаются апелляции 32 спортсменов, которые были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от Игр без объяснения причин, а также еще 13 атлетов и 2 тренеров, которые были осуждены комиссией главы дисциплинарной комиссии МОКа Дениса Освальда, но 1 февраля оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).