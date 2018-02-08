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Рабочие из КНДР пробудут в Приморье до истечения срока разрешений

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Рабочие, приехавшие в Приморский край из КНДР, смогут остаться на местных стройках до истечения срока выданных разрешений на работу. Новые разрешения им выдавать не станут.

По словам главы краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрия Леонова, которые приводит ИА PrimaMedia, на этот год было согласовано привлечение на работы в регион 9264 гражданина КНДР.  Однако Минтруда РФ отклонил эту квоту. Однако северокорейских рабочих «никто насильно не высылает», отметил чиновник.

Как сообщает агентство, сейчас на территории Приморского края находятся около 10 тыс. приехавших из Северной Кореи. Основные сферы их занятости — строительство, ремонт и сельское хозяйство.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что срок репатриации северокорейцев решено было увеличить с одного года до двух лет. На этом настояла Россия. Эксперты считают, что полную репатриацию граждан КНДР невозможно осуществить даже логистически быстрее, чем за два года.

Накануне сообщалось, что из российских регионов начали высылать северокорейских рабочих, исполняя санкции, предусмотренные резолюцией СБ ООН. Об этом сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

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