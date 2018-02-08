Скачущая на одноглазом пони собака удивила пользователей Сети
Пользователи Сети активно распространяют ролик с собакой породы вельш-корги, катающейся на спине пони. Видео было опубликовано жительницей города Боливар из штата Миссури.
«Это не наша собака! Но, очевидно, она и Крикет, чудесный одноглазый пони, стали лучшими друзьями. Украду эту собаку для нового циркового номера», — написала автор ролика на Youtube.
Она также уточнила, что пони лишился глаза в инциденте, который никак не связан с данной собакой.
На момент написания заметки ролик посмотрели почти 334 тыс. человек. В комментариях некоторые пользователи предположили о существовании сговора между корги и пони.
«Кажется, они на секретном задании», — написал один из пользователей.
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