Скачущая на одноглазом пони собака удивила пользователей Сети

Пользователи Сети активно распространяют ролик с собакой породы вельш-корги, катающейся на спине пони. Видео было опубликовано жительницей города Боливар из штата Миссури.

«Это не наша собака! Но, очевидно, она и Крикет, чудесный одноглазый пони, стали лучшими друзьями. Украду эту собаку для нового циркового номера», — написала автор ролика на Youtube.

Она также уточнила, что пони лишился глаза в инциденте, который никак не связан с данной собакой.

На момент написания заметки ролик посмотрели почти 334 тыс. человек. В комментариях некоторые пользователи предположили о существовании сговора между корги и пони.

«Кажется, они на секретном задании», — написал один из пользователей.

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