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Скачущая на одноглазом пони собака удивила пользователей Сети

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Фото: youtube.com
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Пользователи Сети активно распространяют ролик с собакой породы вельш-корги, катающейся на спине пони. Видео было опубликовано жительницей города Боливар из штата Миссури.

«Это не наша собака! Но, очевидно, она и Крикет, чудесный одноглазый пони, стали лучшими друзьями. Украду эту собаку для нового циркового номера», — написала автор ролика на Youtube. 

Она также уточнила, что пони лишился глаза в инциденте, который никак не связан с данной собакой.

На момент написания заметки ролик посмотрели почти 334 тыс. человек. В комментариях некоторые пользователи предположили о существовании сговора между корги и пони. 

«Кажется, они на секретном задании», — написал один из пользователей. 

Ранее в феврале жителей московского района Нижние Мневники удивил необычный участник дорожного движения — на полном скаку по проезжей части столицы несся конь с «ватрушкой».

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