Актер Юрий Стоянов попал в базу «Миротворец»

Российский актер Юрий Стоянов, известный по юмористической программе «Городок», внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Стоянов попал в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым.

Как ранее писал портал iz.ru, в базу «Миротворца» попали несколько российских режиссеров и актеров, в числе которых Федор Бондарчук, Алексей Булдаков, Леонид Куравлев и другие.